Матч завершен
Ним
Ним
Ферхат 2
Валь 33
Данке 90
3:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2019, 21:00 МСК
31.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Томас Леонар
Томас Леонар
Главный Судья
Составы
Ним
мин
8
До
Люка До
85
1
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
17
Дулевич
Харис Дулевич
56
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
18
Валь
Тео Валь
33'
33'
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
2'
2'
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
15
Пакье
Гаэтан Пакье
6
Сарр
Сиди Сарр
12
Фомба
Ламин Фомба
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке
90'
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
7
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
46
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
8
Кур
Йоанн Кур
75
25
Грандсир
Самуэль Грандсир
46
18
Перро
Ромен Перро
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
5
Шардонне
Брендан Шардонне
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
24
Бааль
Людовик Бааль
20
Бело
Гаэтан Бело
23
Отре
Матиас Отре
7
Белькебла
Харис Белькебла
19
Н'Гома
Ферри Н'Гома
14
Кардона
Ирвин Кардона