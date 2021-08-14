Нефтехимик - Факел: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Факел: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
14 авг. 2021, -:- МСК
14.08.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1
Нефтехимик
1
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:00
Нефтехимик
3 : 1
Факел
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:00
Нефтехимик
3
Факел
1
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Факел
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 16:00
Нефтехимик
1
Факел
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 18:00
Факел
3
Нефтехимик
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
Нефтехимик
1
Факел
2