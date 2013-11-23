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Лига 1
Монпелье VS Генгам
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Монпелье - Генгам: 23 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1
Монпелье - Генгам: 23 ноября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
23 нояб. 2013, 22:00 МСК
23.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2
Генгам
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1
Монпелье
1
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Монпелье
1
Генгам
1
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Генгам
0 : 0
Монпелье
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Генгам
0
Монпелье
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Монпелье
1
Генгам
1
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монпелье
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Генгам
1
Монпелье
1
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Генгам
2
Монпелье
2
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Генгам
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Монпелье
2
Генгам
1
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
16:00
Генгам
0 : 2
Монпелье
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
16:00
Генгам
0
Монпелье
2
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Генгам
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
21:00
Монпелье
2
Генгам
1
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:00
Генгам
1 : 2
Монпелье
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:00
Генгам
1
Монпелье
2
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:00
Монпелье
1
Генгам
1
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04