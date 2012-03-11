Матч завершен
Монпелье
Монпелье
3:0
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
11 марта 2012, 22:59 МСК
11.03.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы