Матч завершен
Метц
Метц
Диалло 4
Ньян 90
2:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Саид 86
Кулурис 90
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
28 сент. 2019, 21:00 МСК
28.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
4
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
10
Гакпа
Марвин Гакпа
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
4'
4'
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
28
Кабит
Мануэль Кабит
24
Коад
Рено Коад
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
7
Ньян
Ибраима Ньян
90'
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
6
Сидибе
Калиду Сидибе
9
Саного
Яя Саного
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90'
25
Саид
Уэсли Саид
86'