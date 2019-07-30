Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Блекмэн 15
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Кулио 19
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 20:00 МСК
30.07.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
90
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
15'
15'
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
27
Давидзаде
Офир Давидзаде
90
15
Мича
Дор Мича
90
17
Янниотис
Андреас Янниотис
90
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
26
Жералдеш
Жералдеш
16
Атар
Элиран Атар
ЧФР Клуж
мин
19
Кулио
Хуан Кулио
19'
19'
90
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
5
Силла
Якуба Силла