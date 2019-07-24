Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 21:00 МСК
24.07.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
ЧФР Клуж
мин
19
Кулио
Хуан Кулио
90
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
5
Силла
Якуба Силла
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
26
Давидзаде
Офир Давидзаде
90
17
Янниотис
Андреас Янниотис
90
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
16
Атар
Элиран Атар