Люксембург - Ирландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Люксембург
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Люксембург - Ирландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Ирландия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур

Отбор ЧМ. Европа,

10 тур
14 нояб. 2021, 22:45 МСК
14.11.2021, 22:45 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Ирландия
мин
5
Кларк
Киран Кларк
3
Стивенс
Энда Стивенс
2
Коулмен
Шеймус Коулмен
7
Доэрти
Мэтт Доэрти
12
Робинсон
Каллум Робинсон
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
-
Брауне
Алан Брауне
19
Куллен
Джош Куллен
22
Моламби
Джейсон Моламби
1
Траверс
Марк Траверс
17
Коннолли
Аарон Коннолли
15
О'Ши
Дара О'Ши
Запасные
23
О'Хара
Киран О'Хара
-
12
Даффи
Шейн Даффи
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
-
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
12
Хорган
Дэрил Хорган
-
12
Найт
Джейсон Найт
-
9
Лонг
Шейн Лонг
-
19
Брэди
Робби Брэди
-

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10 октября 2020, 23:13