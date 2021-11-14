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Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Люксембург VS Ирландия
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Люксембург - Ирландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Люксембург
-:-
Люксембург - Ирландия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Ирландия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
14 нояб. 2021, 22:45 МСК
14.11.2021, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Люксембург
мин
12
Шон
Ральф Шон
20
Муратович
Эдвин Муратович
7
Скендерович
Алдин Скендерович
3
Махмутович
Энес Махмутович
17
Пинту
Мика Пинту
7
Жерсон
Ларс Жерсон
18
Янс
Лоран Янс
10
Тиль
Венсан Тиль
14
Синани
Данель Синани
16
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Девилье
Маурис Джон Девилье
Запасные
23
Кипс
Тим Кипс
-
19
Мартинс
Марвин Мартинс
-
16
Тилль
Себастьен Тилль
-
8
Рупиль
Тимоте Рупиль
-
4
Олесен
Матиас Олесен
-
11
Бенси
Стефано Бенси
-
11
Бонерт
Флориан Бонерт
-
Ирландия
мин
5
Кларк
Киран Кларк
3
Стивенс
Энда Стивенс
2
Коулмен
Шеймус Коулмен
7
Доэрти
Мэтт Доэрти
12
Робинсон
Каллум Робинсон
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
-
Брауне
Алан Брауне
19
Куллен
Джош Куллен
22
Моламби
Джейсон Моламби
1
Траверс
Марк Траверс
17
Коннолли
Аарон Коннолли
15
О'Ши
Дара О'Ши
Запасные
23
О'Хара
Киран О'Хара
-
12
Даффи
Шейн Даффи
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
-
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
12
Хорган
Дэрил Хорган
-
12
Найт
Джейсон Найт
-
9
Лонг
Шейн Лонг
-
19
Брэди
Робби Брэди
-
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Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
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10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
#
Новости матча
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13