Краснодар-2 - Луч: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:2

Краснодар-2 - Луч: 13 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 18:00 МСК
13.07.2019, 18:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

27.10.2019 27 окт. 2019 вс 9:00
Луч
1 : 1
Краснодар-2
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 9:00
Луч
1
Краснодар-2
1
13.07.2019 13 июля 2019 сб 18:00
Краснодар-2
1 : 2
Луч
13.07.2019 13 июля 2019 сб 18:00
Краснодар-2
1
Луч
2
03.03.2019 03 марта 2019 вс 15:30
Краснодар-2
2 : 1
Луч
03.03.2019 03 марта 2019 вс 15:30
Краснодар-2
2
Луч
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 8:00
Луч
0 : 1
Краснодар-2
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 8:00
Луч
0
Краснодар-2
1

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