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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Лусо 56
1:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Баэна 21
Эмбарба 78
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
17 мая 2015, 20:00 МСК
17.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
11
Эдимар
Эдимар
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
90
6
Лусо
Лусо
56'
56'
90
23
Гомес
Абель Гомес
72
21
Крхин
Рене Крхин
40
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
35
Вико
Феде Вико
80
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
29
Пинильос
Дани Пинильос
30
Серрано
Фран Серрано
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
7
Росси
Фаусто Росси
9
Элдон
Элдон
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
18
Зе Каштру
Зе Каштру
90
14
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
8
Баэна
Рауль Баэна
21'
21'
48
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
22
Лика
Лика
74
17
Куини
Куини
90
16
Акино
Хавьер Акино
90
23
Буэно
Альберто Буэно
90
20
Мику
Мику
63
Запасные
13
Альварес
Кристиан Альварес
3
Мартинес
Начо Мартинес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
21
Санчес
Хосабед Санчес
27
Алекс Морено
Алекс Морено
19
Баптистао
Лео Баптистао
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
78'