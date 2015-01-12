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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Ба 39
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
12 янв. 2015, 22:45 МСК
12.01.2015, 22:45 МСК
понедельник
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
25
Тоньо
Тоньо
90
2
Тито
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
39'
39'
90
8
Баэна
Рауль Баэна
68
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
22
Лика
Лика
56
17
Куини
Куини
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
27
Алекс Морено
Алекс Морено
72
23
Буэно
Альберто Буэно
90
12
Какута
Гаэль Какута
90
Запасные
13
Альварес
Кристиан Альварес
3
Мартинес
Начо Мартинес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
16
Акино
Хавьер Акино
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
9
Манушу
Манушу
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
23
Гомес
Абель Гомес
69
15
Дэйвид
Дэйвид
90
10
Картабия
Федерико Картабия
82
32
Бебе
Бебе
90
28
Андоне
Флорин Андоне
89
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
29
Пинильос
Дани Пинильос
18
Гарсия
Борха Гарсия
22
Гарай
Ариц Гарай
35
Вико
Феде Вико
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско