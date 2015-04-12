Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:2
Матч завершен
Эльче
Эльче
Роко 41
Пашалич 68
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
12 апр. 2015, 22:00 МСК
12.04.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
56
6
Лусо
Лусо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
32
Бебе
Бебе
69
14
Гилас
Набиль Гилас
55
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
35
Вико
Феде Вико
7
Росси
Фаусто Росси
16
Фидель
Фидель
9
Элдон
Элдон
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
21
Альбасар
Эду Альбасар
58
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
41'
41'
90
7
Ньигес
Аарон Ньигес
74
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
90
24
Пашалич
Марио Пашалич
68'
68'
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
1
Эррера
Ману Эррера
5
Сисма
Доминго Сисма
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
10
Коро
Коро
19
Хименес
Альваро Хименес
28
Эррера
Кристиан Эррера