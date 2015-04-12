Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0:2
Матч завершен
Эльче
Эльче
Роко 41
Пашалич 68
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
12 апр. 2015, 22:00 МСК
12.04.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
56
6
Лусо
Лусо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
32
Бебе
Бебе
69
14
Гилас
Набиль Гилас
55
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
35
Вико
Феде Вико
7
Росси
Фаусто Росси
16
Фидель
Фидель
9
Элдон
Элдон
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
21
Альбасар
Эду Альбасар
58
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
41'
41'
90
7
Ньигес
Аарон Ньигес
74
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
90
24
Пашалич
Марио Пашалич
68'
68'
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
1
Эррера
Ману Эррера
5
Сисма
Доминго Сисма
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
10
Коро
Коро
19
Хименес
Альваро Хименес
28
Эррера
Кристиан Эррера