Матч завершен
Эльче
Эльче
Ломбан 63
Жонатас 75
2:2
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Фидель 12
Картабия 60
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
23 нояб. 2014, 21:00 МСК
23.11.2014, 21:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
63'
63'
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
85
24
Пашалич
Марио Пашалич
67
22
Жонатас
Жонатас
75'
75'
90
28
Эррера
Кристиан Эррера
76
Запасные
35
Фрейшанет Вьехо
Поль Фрейшанет Вьехо
21
Альбасар
Эду Альбасар
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
11
Родригеш
Гарри Родригеш
10
Коро
Коро
19
Хименес
Альваро Хименес
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
16
Фидель
Фидель
12'
12'
90
23
Гомес
Абель Гомес
86
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
60'
60'
76
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
22
Гарай
Ариц Гарай
21
Кабальеро
Карлос Кабальеро
35
Вико
Феде Вико
6
Лусо
Лусо
9
Хиско
Хиско