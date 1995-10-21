Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
21 окт. 1995, -:- МСК
21.10.1995, -:- МСК
суббота
Составы