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КАМАЗ VS Торпедо
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КАМАЗ - Торпедо: 23 апреля 2022 смотреть онлайн
КАМАЗ
Набережные Челны
-:-
КАМАЗ - Торпедо: 23 апреля 2022 смотреть онлайн
Торпедо
Москва
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
23 апр. 2022, -:- МСК
23.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Прошлые матчи
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
2
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:30
Торпедо
1 : 1
КАМАЗ
28.09.2008
28 сент. 2008
вс
17:30
Торпедо
1
КАМАЗ
1
07.06.2008
07 июня 2008
сб
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
07.06.2008
07 июня 2008
сб
17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
0
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
1 : 3
Торпедо
08.08.1997
08 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
1
Торпедо
3
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
11.04.1997
11 апр. 1997
пт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
КАМАЗ
2 : 1
Торпедо
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
КАМАЗ
2
Торпедо
1
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
21.10.1995
21 окт. 1995
сб
-:-
КАМАЗ
3 : 1
Торпедо
21.10.1995
21 окт. 1995
сб
-:-
КАМАЗ
3
Торпедо
1
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
14.04.1995
14 апр. 1995
пт
23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1 : 1
Торпедо
30.10.1994
30 окт. 1994
вс
-:-
КАМАЗ
1
Торпедо
1
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Торпедо
3 : 0
КАМАЗ
19.03.1994
19 марта 1994
сб
-:-
Торпедо
3
КАМАЗ
0
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
КАМАЗ
4 : 1
Торпедо
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
КАМАЗ
4
Торпедо
1
17.04.1993
17 апр. 1993
сб
23:00
Торпедо
1 : 0
КАМАЗ
17.04.1993
17 апр. 1993
сб
23:00
Торпедо
1
КАМАЗ
0