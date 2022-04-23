КАМАЗ - Торпедо: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

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Набережные Челны
-:-

КАМАЗ - Торпедо: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Торпедо
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ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
23 апр. 2022, -:- МСК
23.04.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

24.10.2011 24 окт. 2011 пн 18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 18:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
2
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:30
Торпедо
1 : 1
КАМАЗ
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:30
Торпедо
1
КАМАЗ
1
07.06.2008 07 июня 2008 сб 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
07.06.2008 07 июня 2008 сб 17:00
КАМАЗ
3
Торпедо
0
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
1 : 3
Торпедо
08.08.1997 08 авг. 1997 пт 23:00
КАМАЗ
1
Торпедо
3
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
11.04.1997 11 апр. 1997 пт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
0
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
КАМАЗ
2 : 1
Торпедо
24.10.1996 24 окт. 1996 чт 23:00
КАМАЗ
2
Торпедо
1
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
09.07.1996 09 июля 1996 вт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
21.10.1995 21 окт. 1995 сб -:-
КАМАЗ
3 : 1
Торпедо
21.10.1995 21 окт. 1995 сб -:-
КАМАЗ
3
Торпедо
1
14.04.1995 14 апр. 1995 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
КАМАЗ
14.04.1995 14 апр. 1995 пт 23:00
Торпедо
2
КАМАЗ
1
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
КАМАЗ
1 : 1
Торпедо
30.10.1994 30 окт. 1994 вс -:-
КАМАЗ
1
Торпедо
1
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Торпедо
3 : 0
КАМАЗ
19.03.1994 19 марта 1994 сб -:-
Торпедо
3
КАМАЗ
0
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
КАМАЗ
4 : 1
Торпедо
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
КАМАЗ
4
Торпедо
1
17.04.1993 17 апр. 1993 сб 23:00
Торпедо
1 : 0
КАМАЗ
17.04.1993 17 апр. 1993 сб 23:00
Торпедо
1
КАМАЗ
0