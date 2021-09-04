Ирландия - Азербайджан: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Ирландия
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Ирландия - Азербайджан: 04 сентября 2021 смотреть онлайн

Азербайджан
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
4 сент. 2021, 19:00 МСК
4.09.2021, 19:00 МСК
суббота
Cтадион Авива-Стэдиум
Авива-Стэдиум
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Предварительный состав

Ирландия
мин
5
Кларк
Киран Кларк
3
Стивенс
Энда Стивенс
2
Коулмен
Шеймус Коулмен
7
Доэрти
Мэтт Доэрти
12
Робинсон
Каллум Робинсон
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
-
Брауне
Алан Брауне
19
Куллен
Джош Куллен
22
Моламби
Джейсон Моламби
1
Траверс
Марк Траверс
17
Коннолли
Аарон Коннолли
15
О'Ши
Дара О'Ши
Запасные
23
О'Хара
Киран О'Хара
-
12
Даффи
Шейн Даффи
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
-
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
12
Хорган
Дэрил Хорган
-
12
Найт
Джейсон Найт
-
9
Лонг
Шейн Лонг
-
19
Брэди
Робби Брэди
-
Азербайджан
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
Медведев
Максим Медведев
-
Эмрели
Махир Эмрели
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
9
Горбани
Али Горбани
16
Гусейнов
Аббас Гусейнов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
Запасные
23
Дженетов
Мехти Дженетов
-
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
19
Хализаде
Тамкин Хализаде
-
4
Мустафазаде
Бахлул Мустафазаде
-
17
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
-
2
Ташкын
Сертан Ташкын
-
10
Исаев
Алексей Исаев
-
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
-
7
Нуриев
Анатолий Нуриев
-
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
-
9
Алескеров
Намик Алескеров
-
29
Юнанов
Амиль Юнанов
-

Новости

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#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
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# Новости матча
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17 января, 13:29
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06 октября 2020, 23:53