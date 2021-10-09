Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Сердар Азмун
Александр Кокорин
Месут Озил
Александр Головин
Эльдор Шомуродов
Квинси Промес
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Нидерланды
Норвегия
Китай
Швеция
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Краснодар
Зенит
Барселона
Ливерпуль
Реал
Ростов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Отбор ЧМ. Европа
Азербайджан VS Ирландия
Поделиться:
Азербайджан - Ирландия: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Азербайджан
-:-
Азербайджан - Ирландия: 09 октября 2021 смотреть онлайн
Ирландия
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур
Отбор ЧМ. Европа,
7 тур
9 окт. 2021, 19:00 МСК
9.10.2021, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Азербайджан
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
-
Медведев
Максим Медведев
-
Эмрели
Махир Эмрели
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
9
Горбани
Али Горбани
16
Гусейнов
Аббас Гусейнов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
Запасные
23
Дженетов
Мехти Дженетов
-
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
19
Хализаде
Тамкин Хализаде
-
4
Мустафазаде
Бахлул Мустафазаде
-
17
Джафаргулиев
Эльвин Джафаргулиев
-
2
Ташкын
Сертан Ташкын
-
10
Исаев
Алексей Исаев
-
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
-
7
Нуриев
Анатолий Нуриев
-
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
-
9
Алескеров
Намик Алескеров
-
29
Юнанов
Амиль Юнанов
-
Ирландия
мин
5
Кларк
Киран Кларк
3
Стивенс
Энда Стивенс
2
Коулмен
Шеймус Коулмен
7
Доэрти
Мэтт Доэрти
12
Робинсон
Каллум Робинсон
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
-
Брауне
Алан Брауне
19
Куллен
Джош Куллен
22
Моламби
Джейсон Моламби
1
Траверс
Марк Траверс
17
Коннолли
Аарон Коннолли
15
О'Ши
Дара О'Ши
Запасные
23
О'Хара
Киран О'Хара
-
12
Даффи
Шейн Даффи
-
15
Кристи
Сайрус Кристи
-
11
МакКлин
Джеймс МакКлин
-
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
21
Ленихэн
Даррах Ленихэн
-
12
Хорган
Дэрил Хорган
-
12
Найт
Джейсон Найт
-
9
Лонг
Шейн Лонг
-
19
Брэди
Робби Брэди
-
Новости
Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
26 октября 2020, 19:20
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
3
#политика
25 июля 2020, 23:29
3
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
#
Новости матча
Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб
17 января, 13:29
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53