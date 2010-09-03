Греция - Грузия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
1:1

Греция - Грузия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Грузия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:45 МСК
3.09.2010, 21:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-
Грузия
мин
7
Канкава
Джаба Канкава
1
Лория
Георгий Лория
-
Кашия
Гурам Кашия
20
Казаишвили
Валерий Казаишвили
13
Качарава
Ника Качарава
15
Хочолава
Давид Хочолава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
21
Какабадзе
Отар Какабадзе
14
Табидзе
Джемал Табидзе
22
Давиташвили
Зурико Давиташвили
14
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
Запасные
13
Макаридзе
Георгий Макаридзе
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
22
Наваловский
Георгий Наваловский
-
18
Григалава
Гиа Григалава
-
3
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
8
Двали
Лаша Двали
-
6
Даушвили
Муртаз Даушвили
-
15
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Папунашвили
Георгий Папунашвили
-
19
Абурджания
Георгий Абурджания
-
9
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе
-
15
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:00
Грузия
1 : 2
Греция
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:00
Грузия
1
Греция
2
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Греция
1
Грузия
1

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