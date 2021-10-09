Грузия - Греция: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Грузия
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Грузия - Греция: 09 октября 2021 смотреть онлайн

Греция
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
9 окт. 2021, 19:00 МСК
9.10.2021, 19:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Грузия
мин
1
Лория
Георгий Лория
5
Гиорбелидзе
Гурам Гиорбелидзе
4
Кашия
Гурам Кашия
23
Двали
Лаша Двали
13
Чабрадзе
Григол Чабрадзе
18
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
7
Канкава
Джаба Канкава
16
Квеквескири
Ника Квеквескири
6
Абурджания
Георгий Абурджания
9
Лобжанидзе
Саба Лобжанидзе
11
Квилитая
Георгий Квилитая
Запасные
12
Мамардашвили
Гиорги Мамардашвили
-
17
Купатадзе
Лазари Купатадзе
-
14
Григалава
Гиа Григалава
-
2
Какабадзе
Отар Какабадзе
-
3
Табидзе
Джемал Табидзе
-
21
Гвилия
Валериан Гвилия
-
20
Джигаури
Джамбул Джигаури
-
10
Китеишвили
Отар Китеишвили
-
19
Шенгелия
Леван Шенгелия
-
15
Беридзе
Гиорги Беридзе
-
22
Микаутадзе
Жорж Микаутадзе
-
8
Зивзивадзе
Буду Зивзивадзе
-
Греция
мин
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
4
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
4
Бакакис
Михалис Бакакис
19
Масурас
Георгиос Масурас
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
8
Зека
Зека
20
Манталос
Петрос Манталос
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
14
Бакасетас
Тасос Бакасетас
Запасные
13
Капино
Стефанос Капино
-
12
Диудис
Сократис Диудис
-
17
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
-
22
Мавропанос
Костас Мавропанос
-
19
Сварнас
Стратос Сварнас
-
16
Мавриас
Харис Мавриас
-
10
Фортунис
Константинос Фортунис
-
23
Сиопис
Манолис Сиопис
-
15
Андруцос
Атанасиос Андруцос
-
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-

Прошлые матчи

11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:00
Грузия
1 : 2
Греция
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 20:00
Грузия
1
Греция
2
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Греция
1
Грузия
1

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