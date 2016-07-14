Матч завершен
Генк
Генк
Кебану 17
Саматта 79
2:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Будучность
Подгорице
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:00 МСК
14.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Генк
мин
-
Кебану
Нискенс Кебану
17'
17'
90
-
Саматта
Мбвана Саматта
79'
79'
90
Будучность
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Макун
Жан Макун
90