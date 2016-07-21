Матч завершен
Будучность
Подгорице
Буффон 1
Макун 40
2:0
( 2 : 4)
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Генк
Генк
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:45 МСК
21.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Будучность
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Макун
Жан Макун
40'
40'
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
1'
1'
90
-
Ари
Ари
90
Генк
мин
-
Буффель
Томас Буффель
90
-
Кумордзи
Беннард Кумордзи
90
-
Бэйли
Леон Бэйли
90