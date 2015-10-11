Фарерские острова - Румыния: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Фарерские острова
0:3

Фарерские острова - Румыния: 11 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Румыния
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
11 окт. 2015, 19:00 МСК
11.10.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
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Предварительный состав

Фарерские острова
мин
-
Фэрё
Одмар Фэрё
-
Ханссон
Халлур Ханссон
Румыния
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
22
Камора
Камора
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
7
Алибек
Денис Алибек
3
Тошка
Алин Тошка
21
Нистор
Дан Нистор
14
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
23
Ман
Деннис Ман
4
Кристя
Юлиан Кристя
2
Крецу
Валентин Крецу
Запасные
12
Балградян
Кристиан Балградян
-
16
Лазар
Давид Лазар
-
4
Маня
Кристиан Маня
-
10
Максим
Александру Максим
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
Фарерские острова
0 : 3
Румыния
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
Фарерские острова
0
Румыния
3
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Румыния
4 : 1
Фарерские острова
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Румыния
4
Фарерские острова
1
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 19:00
Фарерские острова
0 : 3
Румыния
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 19:00
Фарерские острова
0
Румыния
3
29.03.2015 29 марта 2015 вс 19:00
Румыния
1 : 0
Фарерские острова
29.03.2015 29 марта 2015 вс 19:00
Румыния
1
Фарерские острова
0

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