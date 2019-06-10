Фарерские острова - Норвегия: 10 июня 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Фарерские острова
0:2

Фарерские острова - Норвегия: 10 июня 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Норвегия
Йонсен 49
Йонсен 84
Отборочные матчи Евро-2020, 4 тур

Отборочные матчи Евро-2020,

4 тур
10 июня 2019, 21:45 МСК
10.06.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Фарерские острова
мин
-
Балдвинссон
Рогви Балдвинссон
90
-
Соренсен
Джилли Соренсен
90
Норвегия
мин
0
Хансен
Андре Хансен
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
21
Берге
Фредрик Берге
90
0
Айер
Кристоффер Айер
90
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
10
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
13
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
9
Эдегор
Мартин Эдегор
90
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
49'
84'
49', 84'
90
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
17
Мелинг
Биргер Мелинг
-
4
Ростед
Сигурд Ростед
-
16
Свенссон
Йонас Свенссон
-
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
-
8
Йохансен
Стефан Йохансен
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
0
Камара
Ола Камара
-
0
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
-

События

Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Джилли Соренсен
88'
84'
ГОЛ! 0:2
Бьерн Йонсен
Желтая карточка
Рогви Балдвинссон
62'
49'
ГОЛ! 0:1
Бьерн Йонсен

Прошлые матчи

15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Норвегия
4 : 0
Фарерские острова
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Норвегия
4
Фарерские острова
0
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Фарерские острова
0 : 2
Норвегия
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Фарерские острова
0
Норвегия
2

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