Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Александр Соболев
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Испания
Косово
Бельгия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Отборочные матчи Евро-2020
Фарерские острова VS Норвегия
Поделиться:
Фарерские острова - Норвегия: 10 июня 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Фарерские острова
0:2
Фарерские острова - Норвегия: 10 июня 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Норвегия
Йонсен 49
Йонсен 84
Отборочные матчи Евро-2020, 4 тур
Отборочные матчи Евро-2020,
4 тур
10 июня 2019, 21:45 МСК
10.06.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Фарерские острова
мин
-
Балдвинссон
Рогви Балдвинссон
90
-
Соренсен
Джилли Соренсен
90
Норвегия
мин
0
Хансен
Андре Хансен
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
21
Берге
Фредрик Берге
90
0
Айер
Кристоффер Айер
90
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
10
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
13
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
9
Эдегор
Мартин Эдегор
90
19
Йонсен
Бьерн Йонсен
49'
84'
49', 84'
90
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
17
Мелинг
Биргер Мелинг
-
4
Ростед
Сигурд Ростед
-
16
Свенссон
Йонас Свенссон
-
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
-
8
Йохансен
Стефан Йохансен
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
0
Камара
Ола Камара
-
0
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
-
События
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Джилли Соренсен
88'
84'
ГОЛ! 0:2
Бьерн Йонсен
Желтая карточка
Рогви Балдвинссон
62'
49'
ГОЛ! 0:1
Бьерн Йонсен
Прошлые матчи
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Норвегия
4 : 0
Фарерские острова
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Норвегия
4
Фарерские острова
0
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Фарерские острова
0 : 2
Норвегия
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Фарерские острова
0
Норвегия
2
Новости
🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
#Норвегия
вчера, 02:42
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия
15 ноября 2020, 17:23
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
#
Новости матча
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56