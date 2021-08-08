Факел - Акрон: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Акрон: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу

Прошлые матчи

15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0
Факел
2
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Факел
1 : 0
Акрон
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 18:00
Факел
1
Акрон
0