Енисей - Факел: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
-:-

Енисей - Факел: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
26 марта 2022, -:- МСК
26.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 3
Факел
06.03.2021 06 марта 2021 сб 13:00
Енисей
1
Факел
3
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Факел
1 : 0
Енисей
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Факел
1
Енисей
0
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 18:00
Факел
1 : 1
Енисей
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 18:00
Факел
1
Енисей
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Факел
17.03.2018 17 марта 2018 сб 13:00
Енисей
1
Факел
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Факел
1
Енисей
3
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
Факел
0 : 3
Енисей
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
Факел
0
Енисей
3
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 13:00
Енисей
2 : 0
Факел
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 13:00
Енисей
2
Факел
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
Факел
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Енисей
2
Факел
0
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Факел
0 : 1
Енисей
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Факел
0
Енисей
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Факел
1
Енисей
0
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Енисей
1
Факел
1
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Факел
1 : 2
Енисей
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Факел
1
Енисей
2