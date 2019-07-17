Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Постников 26
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Муртазаев 4
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 21:00 МСК
17.07.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
ЧФР Клуж
мин
19
Кулио
Хуан Кулио
90
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
28
Хобан
Овидиу Хобан
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
44
Постников
Евгений Постников
26'
26'
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
4'
4'
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
5
Аничич
Марин Аничич
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
77
Шомко
Дмитрий Шомко
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
32
Джанга
Ранхело Джанга