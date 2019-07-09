Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Постников 68
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 16:00 МСК
9.07.2019, 16:00 МСК
вторник
Составы
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
44
Постников
Евгений Постников
68'
68'
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
90
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
77
Шомко
Дмитрий Шомко
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
91
Хижниченко
Сергей Хижниченко
32
Джанга
Ранхело Джанга
ЧФР Клуж
мин
19
Кулио
Хуан Кулио
90
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
28
Хобан
Овидиу Хобан
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
5
Силла
Якуба Силла
6
Аурелиу
Луиш Аурелиу
99
Рондон
Марио Рондон