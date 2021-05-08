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Чертаново VS Нижний Новгород
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Чертаново - Нижний Новгород: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Чертаново
Москва
-:-
Чертаново - Нижний Новгород: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 41 тур
ФНЛ,
41 тур
Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Чертаново
мин
81
Абаев
Илья Абаев
13
Бартасевич
Владимир Бартасевич
10
Рудковский
Егор Рудковский
7
Тюменцев
Даниил Тюменцев
11
Молчанов
Дмитрий Молчанов
28
Молтенинов
Илья Молтенинов
9
Канищев
Александр Канищев
68
Герчиков
Леонид Герчиков
17
Пиняев
Сергей Пиняев
64
Кутин
Денис Кутин
31
Завезен
Юрий Завезен
Запасные
55
Радионов
Александр Радионов
-
66
Гудков
Ян Гудков
-
6
Сулейманов
Никита Сулейманов
-
30
Ляхов
Константин Ляхов
-
70
Левин
Гаррик Левин
-
6
Соколов
Артем Соколов
-
14
Савельев
Максим Савельев
-
Нижний Новгород
мин
-
Сапета
Александр Сапета
-
Султонов
Мухаммад Султонов
-
Каккоев
Никита Каккоев
-
M. Yansane
M. Yansane
Прошлые матчи
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
3 : 2
Чертаново
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
3
Чертаново
2
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 0
Чертаново
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
0
Чертаново
0
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
15:00
Чертаново
3 : 1
Нижний Новгород
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
15:00
Чертаново
3
Нижний Новгород
1
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
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Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было
#Илья Зуев
15 ноября 2020, 19:54
15-летний пацан вышел за «Чертаново» и сразу отдал голевую. Это его первый взрослый матч в жизни
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01 августа 2020, 17:44
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
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Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
15-летний Пиняев впервые забил в ФНЛ. Три матча – 1+2 по «гол плюс пас»
12 августа 2020, 18:46
15-летний Пиняев отдал вторую голевую во втором матче ФНЛ
08 августа 2020, 19:24
Осинькин будет работать в «Крыльях» – об этом сообщило «Чертаново»
28 июля 2020, 10:38
«Чертаново» договаривается с «Лужниками» на случай выхода в РПЛ
08 февраля 2020, 10:24
«Чертаново» затроллил футболиста «Шеффилда», который приехал в Москву и искал секс
27 июня 2019, 18:25
Сборная России забила шесть голов «Чертаново». Отличился даже дебютант Мирзов
03 июня 2019, 19:26