Чертаново - Нижний Новгород: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Чертаново
Москва
-:-

Чертаново - Нижний Новгород: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Чертаново
мин
81
Абаев
Илья Абаев
13
Бартасевич
Владимир Бартасевич
10
Рудковский
Егор Рудковский
7
Тюменцев
Даниил Тюменцев
11
Молчанов
Дмитрий Молчанов
28
Молтенинов
Илья Молтенинов
9
Канищев
Александр Канищев
68
Герчиков
Леонид Герчиков
17
Пиняев
Сергей Пиняев
64
Кутин
Денис Кутин
31
Завезен
Юрий Завезен
Запасные
55
Радионов
Александр Радионов
-
66
Гудков
Ян Гудков
-
6
Сулейманов
Никита Сулейманов
-
30
Ляхов
Константин Ляхов
-
70
Левин
Гаррик Левин
-
6
Соколов
Артем Соколов
-
14
Савельев
Максим Савельев
-
Нижний Новгород
мин
-
Сапета
Александр Сапета
-
Султонов
Мухаммад Султонов
-
Каккоев
Никита Каккоев
-
M. Yansane
M. Yansane

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
3 : 2
Чертаново
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
3
Чертаново
2
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
0 : 0
Чертаново
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
0
Чертаново
0
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 15:00
Чертаново
3 : 1
Нижний Новгород
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 15:00
Чертаново
3
Нижний Новгород
1
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
2
Чертаново
1

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М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
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08 августа 2020, 19:24
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