Матч завершен
Буньоль
Валенсия
Кальво 12
1:2
Матч завершен
Эльче
Эльче
Нино 66
Ригони 72
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 23:00 МСК
16.12.2020, 23:00 МСК
среда
События
Составы
Буньоль
мин
-
A. Valero
A. Valero
71
-
Paco
Paco
89
Эльче
мин
12
Кальво
Дани Кальво
12'
12'
89
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
69
8
Родригес
Виктор Родригес
89
15
Луисми
Луисми
89
3
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
89
22
Ригони
Эмилиано Ригони
72'
72'
89
20
Лукуми
Джейсон Лукуми
59
7
Нино
Нино
66'
66'
89
37
Аламо
Хони Аламо
89
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
18
Коне
Юссуф Коне
24
Хосема
Хосема
17
Хосан
Хосан
14
Гути
Рауль Гути
10
Милла
Пере Милла
9
Бойе
Лукас Бойе
11
Моренте
Тете Моренте
40
Бри
Диего Бри