Буньоль

Валенсия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
A. Valero A. 		Нап 1 0 0 1 0
Paco P. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Буньоль
1 : 2
Эльче
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
1/64 финала
Буньоль
1
Эльче
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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