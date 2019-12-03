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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Брест
Брест
Менди 21
Баттоккио 45
Баттоккио 53
Баттоккио 75
5:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
3 дек. 2019, 21:00 МСК
3.12.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
45'
53'
75'
45', 53', 75'
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
21'
21'
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
5
Шардонне
Брендан Шардонне
20
Бело
Гаэтан Бело
23
Отре
Матиас Отре
27
Маньетти
Уго Маньетти
7
Белькебла
Харис Белькебла
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
27
Лала
Кенни Лала
24
Джику
Александер Джику
10
Корнье
Бенжамин Корнье
11
Ленар
Димитри Ленар
20
Зохи
Кевин Зохи
25
Ажорж
Людовик Ажорж