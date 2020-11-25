Матч завершен
Болонья
Болонья
Барроу 13
Орсолини 45
2:4
Матч завершен
Специя
Ла Специя
Фариас 64
Маджоре 100
Маджоре 119
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
25 нояб. 2020, 19:30 МСК
25.11.2020, 19:30 МСК
среда
События
Составы
Болонья
мин
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
122
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
122
4
Денсвил
Стефано Денсвил
122
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
122
21
Сориано
Роберто Сориано
122
17
Медель
Гари Медель
97
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
67
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
67
8
Домингес
Николас Домингес
82
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
45'
45'
122
99
Барроу
Муса Барроу
13'
13'
111
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
33
Калабрези
Артуро Калабрези
6
Пас
Неуэн Пас
3
Хики
Аарон Хики
16
Поли
Андреа Поли
30
Схаутен
Йерди Схаутен
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
70
Руффо
Дьон Руффо
24
Паласио
Родриго Паласио
10
Сансоне
Никола Сансоне
19
Рабби
Симоне Рабби
Специя
мин
12
Крапикас
Титас Крапикас
122
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
86
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
122
22
Хабот
Юлиан Хабот
122
7
Сала
Джакопо Сала
61
27
Дейола
Алессандро Дейола
122
6
Мора
Лука Мора
86
80
Агудело
Кевин Агудело
122
10
Агум
Люсьен Агум
111
4
Акампора
Дженнаро Акампора
61
91
Пикколи
Роберто Пикколи
122
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
19
Терци
Клаудио Терци
14
Матиелло
Федерико Матиелло
28
Эрлич
Мартин Эрлич
8
Риччи
Маттео Риччи
24
Эстевес
Науэль Эстевес
25
Маджоре
Джулио Маджоре
100', 119'
17
Фариас
Диего Фариас
64'
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
18
Нзола
М'Бала Нзола