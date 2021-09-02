Боливия - Колумбия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Боливия
-:-

Боливия - Колумбия: 02 сентября 2021 смотреть онлайн

Колумбия
Отбор ЧМ. Южная Америка, 9 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

9 тур
2 сент. 2021, -:- МСК
2.09.2021, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Новости

🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
#Боливия
28 декабря 2020, 17:20
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
#Мигель Борха
13 апреля 2020, 19:43
Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
#Кубок Америки
29 июня 2019, 04:40
Как выключать топ-форварда из игры. Защитник Уругвая достал Фалькао вопросами о машинах и цветах флага
#Кубок Америки
20 июня 2019, 19:50
# Новости матча
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Колумбия раньше всех вышла в плей-офф Копы. Сапата забил на одной минуте и Аргентине, и Катару
20 июня 2019, 02:35
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17