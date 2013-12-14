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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Верхаг 23
Хан 30
Хан 33
Алтынтоп 75
4:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Оэрль 48
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
14 дек. 2013, 17:30 МСК
14.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
23'
23'
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
66
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
75'
75'
86
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
71
0
Хан
Андре Хан
30'
33'
30', 33'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
0
Милик
Аркадиуш Милик
Айнтрахт
мин
0
Оэрль
Торстен Оэрль
48'
48'
90
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Вранчич
Дамир Вранчич
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Боланд
Мирко Боланд
46
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Крац
Кевин Крац
64
0
Беллараби
Карим Беллараби
20
0
Адеми
Орхан Адеми
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Хенн
Матиас Хенн
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Корте
Джанлука Корте
0
Кумбела
Доми Кумбела
0
Круппке
Деннис Круппке