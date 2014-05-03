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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бобадилья 90
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
5
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
60
17
Крац
Кевин Крац
66
38
Беллараби
Карим Беллараби
88
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Доган
Дениз Доган
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
22
Хелифи
Салим Хелифи
32
Круппке
Деннис Круппке
9
Адеми
Орхан Адеми
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
61
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
13
Вернер
Тобиас Вернер
54
21
Кор
Доминик Кор
80
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
17
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
9
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90'
24
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
28
Хан
Андре Хан