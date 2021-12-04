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Аугсбург VS Бохум
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Аугсбург - Бохум: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
-:-
Аугсбург - Бохум: 04 декабря 2021 смотреть онлайн
Бохум
Бохум
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
4 дек. 2021, -:- МСК
4.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
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Предварительный состав
Подробнее
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
3
Педерсен
Мадс Педерсен
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
2
Гумни
Роберт Гумни
25
Груэсо
Карлос Груэсо
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
8
Хедира
Рани Хедира
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
45
Lukas Petkov
Lukas Petkov
-
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бохум
мин
21
Хольтманн
Геррит Хольтманн
4
Erhan Masovic
Erhan Masovic
2
Cristian Gamboa
Cristian Gamboa
37
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
3
D. T. Soares
D. T. Soares
8
Anthony Losilla
Anthony Losilla
25
Patrick Drewes
Patrick Drewes
10
T. Eisfeld
T. Eisfeld
27
M. Pantovic
M. Pantovic
35
S. Ganvoula
S. Ganvoula
5
Saulo Decarli
Saulo Decarli
Запасные
29
Maxim Leitsch
Maxim Leitsch
-
32
R. Zulj
R. Zulj
-
9
S. Zoller
S. Zoller
-
11
Herbert Bockhorn
Herbert Bockhorn
-
13
Raman Chibsah
Raman Chibsah
-
15
Soma Novothny
Soma Novothny
-
34
Paul Grave
Paul Grave
-
28
Luis Hartwig
Luis Hartwig
-
14
Tom Weilandt
Tom Weilandt
-
Новости
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42