Матч завершен
Аро Депортиво
Аро
1:3
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Кубок Испании, 1/32 финала

Кубок Испании,

1/32 финала

Испания
6 янв. 2021, 19:00 МСК
6.01.2021, 19:00 МСК
среда
События
Составы