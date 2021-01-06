Аро Депортиво

Аро
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Испания
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Результаты
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 19:00
Аро Депортиво
1 : 3
Райо Вальекано
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 19:00
1/32 финала
Аро Депортиво
1
Райо Вальекано
3
Испания. Кубок , 1/32 финала
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Аро Депортиво
2 : 1
Линенсе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
1/64 финала
Аро Депортиво
2
Линенсе
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
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