Матч завершен
Аро Депортиво
Аро
2:1
Матч завершен
Линенсе
Ла Линеа де ла Консепсион
23
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
23 дек. 2020, 20:30 МСК
23.12.2020, 20:30 МСК
среда
События
Составы
Линенсе
мин
-
Pito Camacho (pen.)
Pito Camacho (pen.)
23'
23'
89
-
F. Danese
F. Danese
89