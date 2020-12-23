Линенсе

Ла Линеа де ла Консепсион
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Pito Camacho (pen.) P. 		Нап 1 1 0 0 0
F. Danese F. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Аро Депортиво
2 : 1
Линенсе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
1/64 финала
Аро Депортиво
2
Линенсе
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
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