Матч завершен
Ферль
Ферль
2:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
10 авг. 2019, 16:30 МСК
10.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы