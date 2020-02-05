Ферль

Ферль
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 20:30
Ферль
0 : 1
Унион
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 20:30
1/8 финала
Ферль
0
Унион
1
Германия. Кубок , 1/8 финала
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Ферль
1(8) : 1(7)
Хольштайн
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
1/16 финала
Ферль
1
Хольштайн
1
Германия. Кубок , 1/16 финала
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Ферль
2 : 1
Аугсбург
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
1/32 финала
Ферль
2
Аугсбург
1
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее