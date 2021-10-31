Велес - Факел: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Факел: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
31 окт. 2021, -:- МСК
31.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0
Велес
0
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 17:00
Велес
1 : 1
Факел
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 17:00
Велес
1
Факел
1