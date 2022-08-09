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|Главный тренер
|
Владимир Чебурин
|Запасные
|
1
Лунд
Юлиан Лунд
15
|
15
Конрадсен
Андерс Конрадсен
80
|
17
Ветти
Гауте-Хеберг Ветти
-
|
77
Коомсон
Жилберт Коомсон
-
|
20
Сьоволд
Фредрик Сьоволд
-
|
11
Эспейор
Рунар Эспейор
62
|
27
Серли
Сондре Серли
62
|Главный тренер
|
Кьетил Кнутсен
События
Матч окончен 1:1
80'
Замена
Желтая карточка
77'
Замена
76'
62'
Замена
62'
Замена
62'
Желтая карточка
61'
Красная карточка
55'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
39'
Желтая карточка
26'
15'
Замена
Желтая карточка
9'
Начало матча