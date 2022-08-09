Жальгирис - Буде-Глимт: 09 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
Кьереме 39
1:1
Первый матч 0:5

Жальгирис - Буде-Глимт: 09 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Буде-Глимт
Буде
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
9 авг. 2022, 19:00 МСК
9.08.2022, 19:00 МСК
вторник
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События

Матч окончен 1:1
80'
Замена
Андерс Конрадсен
Уго Ветлесен
Желтая карточка
Жоэль Бопесу
77'
Замена
Донатас Казлаускас
Ренан Оливейра
76'
62'
Замена
Сондре Серли
Амаль Пеллегрино
62'
Замена
Рунар Эспейор
Ларс-Йорген Салвесен
Замена
Жоэль Бопесу
Фабьен Урега
62'
Желтая карточка
Ренан Оливейра
61'
Красная карточка
Петар Мамич
55'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Франсис Кьереме
39'
Желтая карточка
Николас Мартин Горобсов
26'
15'
Замена
Юлиан Лунд
Никита Хайкин
Желтая карточка
Франсис Кьереме
9'
Начало матча

Прошлые матчи

03.08.2022 03 авг. 2022 ср 19:00
Буде-Глимт
5 : 0
Жальгирис
03.08.2022 03 авг. 2022 ср 19:00
Буде-Глимт
5
Жальгирис
0
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 19:00
Буде-Глимт
1 : 0
Жальгирис
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 19:00
Буде-Глимт
1
Жальгирис
0
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
Жальгирис
2 : 2
Буде-Глимт
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
Жальгирис
2
Буде-Глимт
2
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Буде-Глимт
3 : 1
Жальгирис
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Буде-Глимт
3
Жальгирис
1

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