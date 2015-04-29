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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эльче
Эльче
Жонатас 6
Ломбан 20
Пашалич 54
Родригеш 90
4:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
29 апр. 2015, 23:00 МСК
29.04.2015, 23:00 МСК
среда
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
20'
20'
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
7
Ньигес
Аарон Ньигес
69
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
88
17
Родригес
Виктор Родригес
84
24
Пашалич
Марио Пашалич
54'
54'
90
22
Жонатас
Жонатас
6'
6'
90
Запасные
1
Эррера
Ману Эррера
18
Пелегрин
Серхио Пелегрин
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
11
Родригеш
Гарри Родригеш
90'
10
Коро
Коро
19
Хименес
Альваро Хименес
28
Эррера
Кристиан Эррера
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
10
Домингес
Хуан Домингес
54
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
63
9
Риера
Ориоль Риера
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
69
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
5
Инсуа
Пабло Инсуа
6
Родригес
Хосе Родригес
24
Фаринья
Луис Фаринья
17
Саломау
Диого Саломау
18
Точе
Точе