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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Фаринья 22
1:0
Матч завершен
Эльче
Эльче
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
15 дек. 2014, 22:45 МСК
15.12.2014, 22:45 МСК
понедельник
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
18
Точе
Точе
88
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
22'
22'
55
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
65
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
5
Инсуа
Пабло Инсуа
10
Домингес
Хуан Домингес
20
Вилк
Цезари Вилк
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
9
Поштига
Элдер Поштига
14
Куэнка
Исаак Куэнка
Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
56
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
75
11
Родригеш
Гарри Родригеш
79
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
0
Фрейшанет Вьехо
Поль Фрейшанет Вьехо
21
Альбасар
Эду Альбасар
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
7
Ньигес
Аарон Ньигес
24
Пашалич
Марио Пашалич
10
Коро
Коро
28
Эррера
Кристиан Эррера