Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
0:0
( 4 : 3)
Матч завершен
Луч
Владивосток
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
1 авг. 2012, 9:30 МСК
1.08.2012, 9:30 МСК
среда
Составы