Футбол: Травма

Главная
Сборные
Клубы
Матчи
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Кто меньше играл из-за травм: Месси или Роналду? Неймар или Златан? Тест «Гола» о минутах без футбола
#Травмы
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
2
#Александр Кокорин
2
# новости
Дембеле пропустит четыре месяца после операции. Он травмировался на Евро и досрочно завершил турнир
Дембеле снова перенесет операцию из-за травмы. Она станет третьей за последние пять лет
У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу
🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках
🇷🇺 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл
Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро
Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля