Футбол: Травма

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Кто меньше играл из-за травм: Месси или Роналду? Неймар или Златан? Тест «Гола» о минутах без футбола
#Травмы
07 мая 2021, 19:11
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
22 января 2021, 20:00
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
10 января 2021, 01:12
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
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#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
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новости
Дембеле пропустит четыре месяца после операции. Он травмировался на Евро и досрочно завершил турнир
28 июня 2021, 19:30
Дембеле снова перенесет операцию из-за травмы. Она станет третьей за последние пять лет
22 июня 2021, 20:59
У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу
16 июня 2021, 17:11
🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках
16 июня 2021, 16:28
🇷🇺 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России
15 июня 2021, 14:08
🏴 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл
15 июня 2021, 12:49
Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро
09 июня 2021, 20:44
Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля
03 мая 2021, 18:27