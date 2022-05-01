Мехди Зеркан

№17
Полузащитник
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Ближайший матч
Бордо - Ницца
Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Возраст
22
Рост
175
Вес
58
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
Бордо
-:-
Ницца
01.05.2022 01 мая 2022 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
-
Ницца
-
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
Бордо
2 : 3
Лилль
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лилль
3
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Бордо
3 : 2
Реймс
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3
Реймс
2
был в запасе
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Нант
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нант
1
был в запасе
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Ланс
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Ланс
3
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 5 тур
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Анжер
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Анжер
1
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
Бордо
0 : 2
Клермон
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0
Клермон
2
был в запасе
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Монако
3 : 0
Бордо
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
3
Бордо
0
был в запасе
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 20:00
Монпелье
3 : 3
Бордо
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Бордо
3
был в запасе
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Бордо
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
2
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
Ницца
4 : 0
Бордо
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4
Бордо
0
был в запасе