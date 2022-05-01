Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Марк Нобл
Килиан Мбаппе
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Алания
Бенфика
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Мехди Зеркан
Поделиться:
Мехди Зеркан
№17
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Бордо - Ницца
Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Возраст
22
Рост
175
Вес
58
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022
01 мая 2022
вс
18:05
Бордо
-:-
Ницца
01.05.2022
01 мая 2022
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
-
Ницца
-
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
Бордо
2 : 3
Лилль
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лилль
3
был в запасе
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
17:00
Бордо
3 : 2
Реймс
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3
Реймс
2
был в запасе
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Нант
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нант
1
был в запасе
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
Бордо
2 : 3
Ланс
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Ланс
3
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 5 тур
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Анжер
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Анжер
1
был в запасе
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
16:00
Бордо
0 : 2
Клермон
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0
Клермон
2
был в запасе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
Монако
3 : 0
Бордо
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
3
Бордо
0
был в запасе
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
20:00
Монпелье
3 : 3
Бордо
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Бордо
3
был в запасе
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
22:00
Сент-Этьен
1 : 2
Бордо
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
2
был в запасе
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
18:00
Ницца
4 : 0
Бордо
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4
Бордо
0
был в запасе