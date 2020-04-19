Венсан Компани
№4
Защитник
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Команда
Андерлехт
Возраст
35
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Умерла 104-летняя болельщица «Манчестер Сити». Она целовала Сильву, пила чай с Компани и ходила на стадион с 1930-го
#Вера Коэн
09 февраля, 13:30
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
15 января, 20:50
«Андерлехт» спас Насри от безработицы. Как он благодарит – болеет и игнорирует тренировки из дома
#Самир Насри
19 апреля 2020, 18:23
Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами
#Футбол
25 мая 2019, 12:06
Компани – главная легенда современного «Ман Сити». Сегодня стало известно, что он уходит из команды
#Венсан Компани
19 мая 2019, 16:19
«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство
#Манчестер Сити
12 мая 2019, 20:55
«Нет, Винни, нет!». Почти чемпионский гол «Ман Сити» – история
#Венсан Компани
07 мая 2019, 11:13